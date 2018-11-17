Турция - Швеция: Классон и Гранквист сыграют с первых минут

Сборные Турции и Швеции объявили составы на матч группового этапа Лиги наций. С первых минут встречу начнут шведские игроки Андреас Гранквист и Виктор Классон.

Состав Турции: Синан Болат - Зеки Челик, Сердар Азиз, Чаглар Сеюнджю, Хасан Али - Окай Йокушлу, Дженгиз Юндер, Махмут Текдемир, Юнус Малли, Хакан Чалханоглу - Дженк Тосун.

Состав Швеции: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон - Классон, Экдаль, Ларссон, Ольссон - Берг, Юханссон.

Сборная Турции занимает 2-е место в группе 2 Лиги В. Национальная команда Швеции с 1 баллом располагается на третьей строчке.

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