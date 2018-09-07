Турция – Россия: прямой эфир, видео – в 21.45

Сегодня, в пятницу, национальная команда России сыграет в 1-м туре нового турнира – Лига наций. Соперник команды Станислава Черчесова – сборная Турции, которую тренирует экс-наставник питерского "Зенита" Мирча Луческу. Матч пройдет 7 сентября в турецком городе Трабзон, начало – в 21.45 по московскому времени. Кроме России и Турции в группе выступает команда Швеция.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Турция – Россия.

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Турция – Россия: трансляция (ВИДЕО)