Турция – Россия: прямая видеотрансляция

Сегодня, 7 сентября, сборная России стартует в новом турнире под названием Лига наций. Первая игра команды Станислава Черчесова пройдет со сборной Турции. Встреча пройдет в турецком Трабзоне и начнется в 21.45 по московскому времени. Кроме россиян и турков в группе выступает Швеция.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Турция – Россия.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Турция – Россия: трансляция (ВИДЕО)