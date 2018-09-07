Турция – Россия: прямая трансляция, видео

Сегодня сборная России начнет свой путь в новом турнире под названием Лига наций. Первый соперник команды Станислава Черчесова – сборная Турции. Встреча пройдет в Трабзоне и начнется в 21.45 по Москве. Кроме россиян и турков в группе выступает Швеция.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Турция – Россия.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Турция – Россия: трансляция (ВИДЕО)