Турция – Россия: онлайн трансляция, видео – в 21.45

7 сентября, в пятницу, национальная команда России сыграет в 1-м туре Лиги наций. Соперник команды Станислава Черчесова – Турция, которой руководит бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу. Матч пройдет пятнице в городе Трабзон, начало – в 21.45 по Москве. Кроме России и Турции в группе выступает команда Швеция.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Турция – Россия.

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Турция – Россия: трансляция (ВИДЕО)