Турция - Россия: Дзюба поразил ворота хозяев

Сборная России вновь вышла вперед в матче Лиги наций против Турции на 49-й минуте - 2:1. Капитан национальной команды Артем Дзюба поразил ворота соперников, воспользовавшись забросом в исполнении Юрия Газинского.

Взятие ворот Дзюба отметил традиционным жестом - воинским приветствием. Оно стало популярным во время чемпионата мира-2018.

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Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча