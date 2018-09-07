Турция – Россия: Черышев эффектно открыл счет в матче

Сборная России на 13-й минуте открыла счет в матче Лиги наций против Турции. Автором гола стал полузащитник Денис Черышев, нанесший удар в касание под перекладину.

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Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча