22:00 | Футбол — Лига наций

Турция – Россия: Черышев эффектно открыл счет в матче

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Сборная России на 13-й минуте открыла счет в матче Лиги наций против Турции. Автором гола стал полузащитник Денис Черышев, нанесший удар в касание под перекладину.

Следить за матчем Турция – Россия в прямом эфире вы можете на любом удобном устройстве с помощью видеотрансляции на сайте "СЭ". Она доступна на этой странице.

Подробнее о Лиге наций, формате турнира и его участниках можно узнать здесь. Турнирные таблицы, расписание матчей, календарь и результаты игр – здесь.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча

Результаты опроса

14301 чел.

Как закончится матч Лиги наций Турция - Россия?
19.0%
Победой Турции
27.1%
Ничьей
53.9%
Победой России
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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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