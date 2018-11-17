Турция проиграла Швеции и вылетела из дивизиона B

Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла Турцию в матче группового этапа Лиги наций (1:0). Единственный гол с пенальти забил экс-защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.

Швеция набрала 4 очка и поднялась на второе место в группе 2 Лиги В. Первое место в этой группе занимает сборная России, в активе которой 7 баллов.

Турция вылетела из дивизиона B - она заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.

Лига наций B

Группа 2

Турция - Швеция - 0:1 (0:0)

Гол: Гранквист, 71 - с пенальти.

Турция: Синан Болат, Зеки Челик, Чаглар Сеюнджю, Каан Айхан, Хасан Али (Эмер Байрам, 87), Дженгиз Юндер, Окай Йокушлу, Юнус Малли (Огузхан Езякуп, 83), Махмут Текдемир (Ирфан Кахведжи, 72), Хакан Чалханоглу, Дженк.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф (Хеландер, 46), Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль (Свенссон, 81), Юханссон, Март.Ольссон, Классон (Телин, 90), Берг.

Предупреждения: Экдаль, 48. Гранквист, 59. Хакан Чалханоглу, 90.

Судья: Ковач (Румыния).

17 ноября. Конья. Стадион "Torku Arena (Konya Buyuksehir)".

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