Турция после поражения от России победила Швецию, уступая 0:2

Сборная Турции одержала победу над Швецией в матче группы 2 Лиги наций B - 3:2.

По ходу встречи шведы вели со счетом 2:0. В составе скандинаов голом отметился хавбек "Краснодара" Виктор Классон.

Три дня назад в стартовой игре турнира турки проиграли сборной России 1:2. Возглавляет турок бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу.

11 октября Россия сыграет дома со Швецией, три дня спустя - также дома с Турцией, а 20 ноября - со Швецией на выезде.

Лига наций B

Группа 2

Швеция - Турция - 2:3 (1:0)

Голы: Телин, 35 (1:0). Классон, 49 (2:0). Хакан Чалханоглу, 51 (2:1). Эмре Акбаба, 88 (2:2). Эмре Акбаба, 90+2 (2:3).

Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 78), Янссон, Аугустинссон, Линделеф, Себ.Ларссон, Экдаль (Хильемарк, 56), Дурмаз (Роден, 71), Классон, Берг, Телин.

Турция: Синан Болат, Эмер Байрам, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мехмет Топал (Эмре Акбаба, 62), Огузхан Езякуп, Хакан Чалханоглу (Юнус Малли, 86), Окай Йокушлу, Дженгиз Юндер (Сердар Гюрлер, 77), Дженк.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

10 сентября. Стокгольм. Стадион Friends Arena.

Таблица Лиги наций