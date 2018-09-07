Турция, что это? Конфетти мешает играть России

Оргиназаторы матча сборной Турции перед началом игры Лиги наций против России в Трабзоне устроили красочный перфоманс. Он был посвящен заявке турков на проведение чемпионата Европы по футболу-2024. В результате фланги поля на стадионе имени Шенола Гюнеша оказались усыпаны блестками.

Подобное "покрытие" доставляет неудобства футболистам. От большогого количества конфетти на поле порой непросто выполнять даже простые игровые действия. Как гостям, так и хозяевам.

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Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45.