Три новичка и уход Шнайдера из штаба: Лев провозгласил изменения в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев взял на себя вину за провальную игру бундестим на чемпионате мира в России, а также заявил о необходимости перемен в команде. По его словам, немцы должны показать другое лицо, чтоб вновь порадовать болельщиков.

– Это моя вина, что мы не смогли показать нужный менталитет, нам не хватило энтузиазма и страсти, – приводит Deutsche Welle слова Лева. – Что касается будущего, то важно, чтобы в команде были изменения. Теперь мы должны найти правильное сочетание между опытными и молодыми, динамичными, голодными игроками. У нас есть важные задачи перед Лигой наций. Три новых игрока сыграли в прошлом сезоне очень, очень хорошо. Теперь они начать свой путь в национальной команде. Чемпионы мира получат возможность показать то, что не сделали в России. Наша задача – вновь разжечь огонь. Мы хотим, чтобы болельщики снова испытали много радости. Это возможно только в том случае, если на следующей неделе мы покажем другое лицо.

В составе бундестим три новичка: в первый раз в сборную Германии получили вызов защитники Тило Керер ("ПСЖ") и Нико Шульц ("Хоффенхайм"), а также полузащитник Кай Хаверц ("Байер").

Также претерпел изменения и тренерский штаб команды: помощник тренера Томас Швайдер теперь возглавит скаутскую службу Немецкого футбольного союза (DFB).