Тренер сборной Армении - после поражения от Гибратара: "Соперник ничего не создал, кроме подозрительного пенальти"

Главный тренер сборной Армении Армен Гюлбудагянц взял на себя вину за поражение от Гибралтара в матче Лиги наций (0:1). Гибралтар одержал первую официальную победу в истории после 22 поражений подряд.

- Очень обидное поражение, я беру на себя всю ответственность. Мы создали ряд голевых моментов, но не смогли их реализовать, - цитирует news.am Гюлбудагянца. - Грайр Мкоян провел неплохой матч, не считая пенальти. Он очень опытный футболист и давно выступает за национальную команду.

Думаю, отсутствие практики сказалось на игре Юры Мовсисяна. Уверен, что в следующем матче он лучше сыграет и забьет. Соперник ничего не создал у наших ворот, кроме подозрительного пенальти.