Торнике Окриашвили: "Я очень доволен результатом игры с Латвией"

Полузащитник "Краснодара" и сборной Грузии Торнике Окриашвили поделился впечатлениями после матча со сборной Латвии (1:0) в Лиге наций. Именно он забил единственный мяч в этой игре c пенальти.

- Я очень доволен результатом игры. Играть против Латвии было очень непросто. Команда большими силами оборонялась, и мы постоянно искали возможность – с флангов и по центру взломать их насыщенную оборону, но они были к этому готовы. В конце концов мы заработали пенальти, благодаря которому одержали победу, - цитирует футболиста Sputnik Грузия. - Сложно описать словами, какие эмоции меня переполняли. Особенно в тот момент, когда мы вышли на поле и зазвучал гимн Грузии. Для меня это было очень эмоционально. Также я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на стадион и поддержали нашу команду.

Все о Лиге наций - здесь