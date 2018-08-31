Только один игрок чемпионского состава не был вызван в сборную Франции на первые матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил заявку на сентябрьские матчи. Трехцветные в Лиге наций 6 сентября сыграют с Германией, а 9-го - с Голландией.

Вызов в сборную из состава, выигравшего чемпионат мира-2018, не получил только голкипер "Марселя" Стив Манданда. 33-летний француз травмирован.

Полностью заявка французов на первые матчи Лиги наций выглядит следующим образом:

вратари - Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Бенуа Костиль ("Бордо"), Альфонс Ареола ("ПСЖ");

защитники - Люка Эрнандез ("Атлетико", Испания), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Бенжамен Менди "(Манчестер Сити", Англия), Бенжамен Павар ("Штуттгарт", Германия), Адиль Рами ("Марсель"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания);

полузащитники - Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Стивен Н'Зонзи ("Рома", Италия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Корантен Толиссо ("Бавария", Германия);

нападающие - Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Набиль Фекир ("Лион"), Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн, Тома Лемар (оба – "Атлетико", Испания), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Флориан Товен ("Марсель").