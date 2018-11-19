Тибо Куртуа: "Поражение от Швейцарии и невыход в полуфинал - урок на будущее для Бельгии"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после матча Лиги наций против Швейцарии (2:5) отметил, что команда расслабилась после того, как забила два мяча в начале встречи. По его словам, это поражение должно стать уроком на будущее.

- Мы хорошо начали, забили быстрый гол, а потом еще один, - приводит пресс-служба УЕФА слова Куртуа. - Затем стали проигрывать единоборства, совершили глупый фол в своей штрафной. Так неожиданно Швейцария получила надежду.

Думаю, при счете 2:0 у нас было ощущение, что победа уже в кармане. Но это была не товарищеская игра. Потеря места в полуфинале станет для нас уроком на будущее.