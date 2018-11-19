Судья матча Турция - Швеция пообещал Бергу назначить пенальти. И сдержал слово

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг рассказал, что судья матча Лиги наций с Турцией (1:0) пообещал ему назначить два пенальти во втором тайме. Встречу обслуживала румынская бригада судей во главе с Иштваном Ковачем.

– В перерыве я подошел к судье, чтобы высказать ему свое недовольство, поскольку считал, что он в первом тайме не назначил пенальти за фол на мне, – цитирует Aftonbladet Берга. – Я высказал ему свою позицию. Он ответил: "Я посмотрю повтор. Если увижу, что ошибся, то дам вам два пенальти во втором тайме".

Отметим, что Швеция выиграла со счетом 1:0 именно благодаря пенальти, который был назначен за фол на Берге, а реализовал его Андреас Гранквист.

Напомним, что 20 ноября сборная Швеции сыграет с Россией в заключительном матче Лиги наций.