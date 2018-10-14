21:28 14 октября | Футбол — Лига наций

Станислав Черчесов: "Три игры с турками получились под копирку"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Турции в матче группового этапа Лиги наций.

– Что касается сборной Турции, мы знали, что нельзя с ними начинать матч слишком монотонно. Сразу пошли в атаку, оказывали прессинг. Захватили инициативу и в итоге забили гол. Потом играли хоть и не по счету, но турки начали открываться. То, что мы знали, то мы и увидели. Три игры получились под копирку.

– Поле мешало?

– Поле было для обеих команд одинаково. Футболисты не обращали на это внимание.

– После ухода Акинфеева отлично играют вратари. Как вам игра Гильерме?

– Не хотелось бы заострять внимание на каждом игроке. С Луневым мы не стали рисковать. Мы ни в одном футболисте не сомневаемся, что вратарь, что полевой игрок. Но это опять же ни о чем не говорит. Следующие игры через месяц, нужно оставаться в стабильной форме. (Александр Рогулев)

Россия - Турция

 

Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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