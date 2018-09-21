Станислав Черчесов: "Сказал игрокам: "Не читаем регламент Лиги наций, разобраться в нем сложно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью RT рассказал о своем отношении к Лиге Наций. В первом матче на турнире национальная команда обыграла Турцию (2:1) 7 сентября.

– Я на собрании сразу сказал футболистам: "Не читаем регламент, разобраться в нем сложно". Если будем выигрывать, все в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге наций серьезно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе.

Плюс через Лигу наций можно завоевать прямую путевку на чемпионат Европы. Нам нужно побеждать как можно чаще, чтобы поправить свое положение в рейтинге ФИФА, хотя мы уже поднялись на 24 строчки вверх по сравнению с июньскими цифрами. А от нашего места там зависит, в какую корзину попадём при жеребьёвке отборочного этапа Евро-2020. Нужно оказаться хотя бы во второй.

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