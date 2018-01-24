Станислав Черчесов: "России попалась хорошая группа, мы рады"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что россиянам досталась хорошая группа в Лиге наций. Специалист также добавил, что в команде рады жеребьевке.
– Хорошая группа, крепкая, – сказал в эфире программы "Все на матч" Черчесов. – Мы рады, что у нас такая группа. Ждем расписания, у нас настроение рабочее. Мы расставили приоритеты, так как у нас чемпионат мира на носу. Мы сосредоточены на мировом первенстве, нежели на Лиге наций. Все шаг за шагом.
Мы внимательно осматриваем футболистов, главное, чтобы были все здоровы. К сожалению, уже есть потеря в лице Джикии. Через несколько дней я полечу в Турцию, буду просматривать игроков, так как чемпионат Турции уже стартовал. Информация собирается.
Такие турниры невозможно играть в экспериментальном составе. Турнир новый, все ждем, как он будет проходить, какие плюсы и минусы. Все надо будет проанализировать и готовиться, потому что мы представляем Россию и каждый матч будем выкладываться. Но сейчас приоритет чемпионат мира, а потом Лига нации. Не будем распыляться.
Напомним, что Россия попала в одну группу с Турцией и Швецией во втором по силе дивизионе турнира.
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Турции (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Георгий Джикия
Генри Морган
Группа хорошая. Проходимая. Насколько хорош Черчесов, как главный тренер, покажут ближайшие полгода. Впереди четыре матча подготовки к домашнему "мундиалю". Да, два из них явно неуместны . Но, так почему-то решил "штаб сборной". Зачем на финише подготовки играть с теми, кто реально находится на спаде? Непонятно. Важно, чтобы "наши звёзды" горели хотя бы, до первых чисел июля, если до Финала World Cup-2018 FIFA "дожить не удастся".
18:11
Генри Морган
2Millwall82 А ФИФА исключительно за сборные. ___________________________________________________________________________________________________________ Бред. Матчи для сборных (официальные) в Европе проходят под эгидой UEFA, если это не World Cup FIFA. Тоже самое касается товарищеских матчей в Европе между европейскими сборными. FIFA также организует клубный Чемпионат Мира по футболу. Ранее до 2000 года проводился Межконтинентальный Кубок, который имел разные названия. Он был организован совместно с UEFA и CONMEBOL (Южная Америка).
17:59
Millwall82
А ФИФА исключительно за сборные.
17:27
Millwall82
Генри Морган, так же как и товарняки к ФИФЕ, но ФИФА взяла под свои руки данное дело, не путайте с УЕФА (те отвечают за клубный футбол).
17:26
Генри Морган
2 Millwall82 Tribunal Z, вместо товарняков теперь, ноу-хау ФИФА. _____________________________________________________________________________________________________________ Будем внимательны: Лига Наций UEFA никакого отношения к FIFA не имеет.
17:18
Millwall82
Да есть подобный по характеру...Антонио Конте, но чего добивался он, а чего Черчесов.
17:01
Millwall82
То что Черчесов слабый тренер, я не сомневаюсь. 1 Мстительный 2 Слабый тактик 3 Неужели чемпионат Польши выше РФПЛ?
16:59
Millwall82
Dymanomashina, Петербург теперь не Россия? Или Москва, где в среднем 100 дней в году бываю
16:52
Dymanomashina
Millwall82 России попался плохой тренер, мы не рады. 15:30---------------------------------------Так ВЫ и не из России. Раз не рады, значит тренер у НАС сильный и хороший!)
16:47
mikeV
Приоритет понятен - вылетаем в группу С, затем в D, там всех рвём, и как её победитель получаем путёвку на Евро-2028!
16:03
баламошка
Теперь можно смело показывать отвратительную игру. Главное, шта группа у нас хорошая. Радуемся все быстро!)
15:40
Millwall82
Tribunal Z, вместо товарняков теперь, ноу-хау ФИФА.
15:36
Tribunal Z
Не понял что это за бутерброд такой как лига наций.
15:32
Millwall82
России попался плохой тренер, мы не рады.
15:30