Станислав Черчесов: "России попалась хорошая группа, мы рады"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что россиянам досталась хорошая группа в Лиге наций. Специалист также добавил, что в команде рады жеребьевке.

– Хорошая группа, крепкая, – сказал в эфире программы "Все на матч" Черчесов. – Мы рады, что у нас такая группа. Ждем расписания, у нас настроение рабочее. Мы расставили приоритеты, так как у нас чемпионат мира на носу. Мы сосредоточены на мировом первенстве, нежели на Лиге наций. Все шаг за шагом.

Мы внимательно осматриваем футболистов, главное, чтобы были все здоровы. К сожалению, уже есть потеря в лице Джикии. Через несколько дней я полечу в Турцию, буду просматривать игроков, так как чемпионат Турции уже стартовал. Информация собирается.

Такие турниры невозможно играть в экспериментальном составе. Турнир новый, все ждем, как он будет проходить, какие плюсы и минусы. Все надо будет проанализировать и готовиться, потому что мы представляем Россию и каждый матч будем выкладываться. Но сейчас приоритет чемпионат мира, а потом Лига нации. Не будем распыляться.

Напомним, что Россия попала в одну группу с Турцией и Швецией во втором по силе дивизионе турнира.