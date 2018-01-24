15:24 | Футбол — Лига наций

Станислав Черчесов: "России попалась хорошая группа, мы рады"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что россиянам досталась хорошая группа в Лиге наций. Специалист также добавил, что в команде рады жеребьевке.

– Хорошая группа, крепкая, – сказал в эфире программы "Все на матч" Черчесов. – Мы рады, что у нас такая группа. Ждем расписания, у нас настроение рабочее. Мы расставили приоритеты, так как у нас чемпионат мира на носу. Мы сосредоточены на мировом первенстве, нежели на Лиге наций. Все шаг за шагом.

Мы внимательно осматриваем футболистов, главное, чтобы были все здоровы. К сожалению, уже есть потеря в лице Джикии. Через несколько дней я полечу в Турцию, буду просматривать игроков, так как чемпионат Турции уже стартовал. Информация собирается.

Такие турниры невозможно играть в экспериментальном составе. Турнир новый, все ждем, как он будет проходить, какие плюсы и минусы. Все надо будет проанализировать и готовиться, потому что мы представляем Россию и каждый матч будем выкладываться. Но сейчас приоритет чемпионат мира, а потом Лига нации. Не будем распыляться.

Напомним, что Россия попала в одну группу с Турцией и Швецией во втором по силе дивизионе турнира.

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Материалы сюжета: Лига наций. Первая жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Генри Морган

Группа хорошая. Проходимая. Насколько хорош Черчесов, как главный тренер, покажут ближайшие полгода. Впереди четыре матча подготовки к домашнему "мундиалю". Да, два из них явно неуместны . Но, так почему-то решил "штаб сборной". Зачем на финише подготовки играть с теми, кто реально находится на спаде? Непонятно. Важно, чтобы "наши звёзды" горели хотя бы, до первых чисел июля, если до Финала World Cup-2018 FIFA "дожить не удастся".

18:11

Генри Морган

2Millwall82 А ФИФА исключительно за сборные. ___________________________________________________________________________________________________________ Бред. Матчи для сборных (официальные) в Европе проходят под эгидой UEFA, если это не World Cup FIFA. Тоже самое касается товарищеских матчей в Европе между европейскими сборными. FIFA также организует клубный Чемпионат Мира по футболу. Ранее до 2000 года проводился Межконтинентальный Кубок, который имел разные названия. Он был организован совместно с UEFA и CONMEBOL (Южная Америка).

17:59

Millwall82

А ФИФА исключительно за сборные.

17:27

Millwall82

Генри Морган, так же как и товарняки к ФИФЕ, но ФИФА взяла под свои руки данное дело, не путайте с УЕФА (те отвечают за клубный футбол).

17:26

Генри Морган

2 Millwall82 Tribunal Z, вместо товарняков теперь, ноу-хау ФИФА. _____________________________________________________________________________________________________________ Будем внимательны: Лига Наций UEFA никакого отношения к FIFA не имеет.

17:18

Millwall82

Да есть подобный по характеру...Антонио Конте, но чего добивался он, а чего Черчесов.

17:01

Millwall82

То что Черчесов слабый тренер, я не сомневаюсь. 1 Мстительный 2 Слабый тактик 3 Неужели чемпионат Польши выше РФПЛ?

16:59

Millwall82

Dymanomashina, Петербург теперь не Россия? Или Москва, где в среднем 100 дней в году бываю

16:52

Dymanomashina

Millwall82 России попался плохой тренер, мы не рады. 15:30---------------------------------------Так ВЫ и не из России. Раз не рады, значит тренер у НАС сильный и хороший!)

16:47

mikeV

Приоритет понятен - вылетаем в группу С, затем в D, там всех рвём, и как её победитель получаем путёвку на Евро-2028!

16:03

баламошка

Теперь можно смело показывать отвратительную игру. Главное, шта группа у нас хорошая. Радуемся все быстро!)

15:40

Millwall82

Tribunal Z, вместо товарняков теперь, ноу-хау ФИФА.

15:36

Tribunal Z

Не понял что это за бутерброд такой как лига наций.

15:32

Millwall82

России попался плохой тренер, мы не рады.

15:30