Станислав Черчесов: "Пока все мысли – о чемпионате мира, о Лиге наций будем думать потом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что пока не готов оценивать перспективы команды в Лиге наций. При этом специалист отметил, что у него есть желание побеждать во всех турнирах. Напомним, что соперниками россиян по группе во втором по силе дивизионе стал Турция и Швеция.

– Можно ли оценить наши шансы выиграть эту группу и выйти в лигу А? Вообще, ставится ли такая задача, или Лига наций для вас – чисто тренировочное соревнование?

– Сейчас наш главный приоритет – подготовка к чемпионату мира. Пока все наши мысли заняты ею, а уже потом, ближе к началу Лиги наций, будем анализировать положение дел на тот момент. На данный момент мы восприняли состав нашей группы чисто информативно, по-рабочему. Но в любом случае спорт есть спорт, и возможность подняться по иерархической лестнице в той же Лиге наций для нас принципиально важна.

– Как вы в целом относитесь к Лиге наций?

– С кем ни общался, все пока не готовы оценивать плюсы и минусы этого совершенно нового турнира. Они будут выясняться только по его ходу. Сегодня мы присутствовали на историческом событии, и считаю, что относиться к нему нужно как без эйфории, так и без упаднических настроений. (Игорь РАБИНЕР)

Лига наций впервые пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.