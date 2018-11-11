16:13 | Футбол — Лига наций

Станислав Черчесов – о допинге против России: "На глупые вопросы вы получите соответствующие ответы!"

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Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов резко отреагировал на вопрос немецких журналистов о допинге российских спортсменов. 55-летний специалист дал интервью в преддверии товарищеского матча против Германии.

– Вопрос о подозрениях в допинге против России? Если вы будете задавать глупые вопросы, то получите на них соответствующие ответы! – приводит слова Черчесова Вild am Sonntag.

15 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Германии, а 20 ноября – матч Лиги наций со сборной Швеции.

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