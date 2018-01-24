Станислав Черчесов: "Говорил Луческу, что мы попадем в одну группу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил удовлетворение результатами жеребьевки Лиги наций. Россияне попали в одну группу с Турцией и Швецией во втором по силе дивизионе турнира.

– На мой взгляд, группа у нас получилась достаточно ровная. Все три команды – опытные, регулярно играют в больших турнирах, чего нельзя сказать о составе некоторых других групп в лиге В, – сказал Черчесов. – Шведы недавно квалифицировались на чемпионат мира в стыковых матчах против Италии, это видели все. А с Мирчей Луческу (главным тренером сборной Турции. – Прим. "СЭ") мы вместе заходили в зал, долго общались на тему предстоящего товарищеского матча, и я сказал ему: "По-моему, мы попадем в одну группу". Так и случилось.

- Имеет ли для вас значение расписание турнира - когда предпочтете играть с турками и шведами дома, когда в - гостях?

- Никаких предпочтений. Главным будет не то, кто в каком порядке будет играть, а в какой форме к моменту конкретных матчей будем находиться мы и наши соперники. (Игорь РАБИНЕР)

Лига наций впервые пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.