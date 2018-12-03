Стали известны время и место проведения полуфиналов, матча за третье место и финала Лиги наций

Официальный сайт УЕФА опубликовал точные даты, время и место проведения полуфиналов Лиги наций.

5 июня 2019 года в городе Порту состоится первый полуфинал между сборными Португалии и Швейцарии. Время начало - 20:45 по центральноевропейскому времени.

6 июня 2019 года в португальском городе Гимарайнш состоится второй полуфинал между сборными Голландии и Англии. Время начала - 20:45 по центральноевропейскому времени.

9 июня 2019 года в Гимарайнше состоится матч за третье место. Время начала - 15:00 по центральноевропейскому времени.

9 июня 2019 года в Порту состоится финальная игра. Время начала - 20:45 по центральноевропейскому времени.

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