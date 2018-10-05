Стал известен состав Швеции на матч с Россией

Стал известен состав сборной Швеции на матч Лиги наций против России, информирует официальный сайт РФС. Встреча пройдет 11 октября на стадионе "Калининград", начало – в 22.45 по московскому времени.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова 14 октября также сыграют с Турцией. Подготовку к игре со Швецией россияне начнут в понедельник, 8 октября. Команда соберется в Новогорске, а уже на следующий день отправится в Калининград.

Состав сборной Швеции:

вратари – Кристоффер Нурдфельдт ("Суонси Сити" Уэльс), Робин Ульсен ("Рома" Италия), Карл-Юхан Юнссон ("Генгам" Франция).

защитники – Людвиг Аугустинссон ("Вердер" Германия), Андреас Гранквист ("Хельсинборг" Швеция), Эмиль Крафт ("Амьен" Франция), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед" Англия), Микаэль Лустиг ("Селтик" Шотландия), Мартин Ульссон ("Суонси Сити" Уэльс), Понтус Янссон ("Лидс Юнайтед" Англия).

полузащитники – Джимми Дурмаз ("Тулуза" Франция), Себастьян Ларссон, Кристофер Ульссон (оба – "АИК" Швеция), Маркус Роден ("Кротоне" Италия) Густав Свенссон ("Сиэтл Саундерс" США), Эмиль Форсберг ("РБ Лейпциг" Германия), Оскар Хильемарк ("Дженоа" Италия), Альбин Экдаль ("Сампдория" Италия).

нападающие – Себастьян Андерссон ("Унион" Германия), Маркус Берг ("Аль-Айн" ОАЭ), Йон Гвидетти ("Алавес" Испания), Микаэль Ишак ("Нюрнберг" Германия), Виктор Классон ("Краснодар" Россия), Кристоффер Петерсон ("Хераклес" Нидерланды), Исаак Кисе Телин ("Байер" Германия).