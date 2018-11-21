Стал известен предварительный календарь Лиги наций-2020/21

На официальном сайте УЕФА опубликован предварительный календарь Лиги наций-2020/21.

Жеребьевка группового этапа: январь/февраль 2020 года

Тур 1: 3-5 сентября 2020 года

Тур 2: 6-8 сентября 2020 года

Тур 3: 8-10 октября 2020 года

Тур 4: 11-13 октября 2020 года

Тур 5: 12-14 ноября 2020 года

Тур 6: 15-17 ноября 2020 года

Финальная стадия: июнь 2021 года

Напомним, сборная России будет выступать в дивизионе В, как и в прошедшем розыгрыше.