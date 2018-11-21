Стал известен предварительный календарь Лиги наций-2020/21

На официальном сайте УЕФА опубликован предварительный календарь Лиги наций-2020/21.
Жеребьевка группового этапа: январь/февраль 2020 года
Тур 1: 3-5 сентября 2020 года
Тур 2: 6-8 сентября 2020 года
Тур 3: 8-10 октября 2020 года
Тур 4: 11-13 октября 2020 года
Тур 5: 12-14 ноября 2020 года
Тур 6: 15-17 ноября 2020 года
Финальная стадия: июнь 2021 года
Напомним, сборная России будет выступать в дивизионе В, как и в прошедшем розыгрыше.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/newsid=2581733.html?iv=true
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