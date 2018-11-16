Состояние здоровья защитников "Рубина" и "Динамо". Эдуард Безуглов рассказывает

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья защитников Федора Кудряшова и Константина Рауша после товарищеского матча с Германией (0:3), сообщает сайт РФС.

Ряд футболистов получили незначительные повреждения. Рауш пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы спины. Ближайшие два дня футболист будет заниматься по индивидуальной программе.

У Кудряшова диагностировали воспаление сухожилия приводящих мышц бедра. Спортсмен будет проходить специальный курс физиопроцедур. Тренерский штаб надеется, что вышеперечисленные игроки примут участие в матче Лиги наций против Швеции.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).