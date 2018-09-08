СМИ: в Испании ведется допинговое расследование в отношении Черышева

Как утверждает The Telegraph, испанское антидопинговое агентство изучает допинг-пробы 27-летнего полузащитника "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева. Проверка связана со словами отца Черышева Дмитрия, который в интервью "Спорт уик-энд" говорил, что хавбеку делали иньекции гормона роста во время лечения в "Вильярреале". Позднее Дмитрий Черышев опровергал данную информацию.

РФС отмечал, что обвинения футболиста в применении допинга основаны на искаженной информации и его лечение проходило строго в рамках правил.

По информации The Telegraph, разбирательство в отношении Черышева начато после его возвращения в Испанию с чемпионата мира-2018. Испанские антидопинговые службы ведут расследование, контактируя с Российским антидопинговым агентством и Всемирным антидопинговым агентством.

За его использование гормона роста без терапевтического исключения спортсмен может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

Денис Черышев: "Никогда не принимал запрещенных препаратов"