СМИ: Рыбус из-за травмы не сыграет за сборную Польши

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус из-за травмы, полученной в матче 6-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) не сыграет за сборную Польши в сентябрьских матчах, сообщает laczynaspilka.pl. Соперниками команды Ежи Бженчека в этих играх будут Италия (Лига наций, 7 сентября) и Ирландия (товарищеский, 11 сентября).

По информации издания, игрок продолжит восстановление от повреждения в клубе. Ожидается, что Рыбус сможет выйти на поле через две недели.