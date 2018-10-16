СМИ: Лев может быть уволен в случае поражения от Франции

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может быть уволен в случае крупного проигрыша в сегодняшнем матче Лиги наций против Франции, утверждает Bild. Для 58-летнего специалиста есть три варианта развития событий.

Победа или ничья в сегодняшней встрече оставят его у руля сборной, поражение поставит на грань увольнения, а крупный проигрыш приведет к отставке.

Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством немецкая национальная команда выигрывала чемпионат мира-2014.

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