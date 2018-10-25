Скиббе уволен с поста главного тренера сборной Греции

Немецкий специалист Михаэль Скиббе отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Греции, сообщает пресс-служба Греческой федерации футбола. Исполком организации принял решение единогласно.

Новым тренером стал Ангелос Анастасиадис, соглашение подписано до окончания отбора Евро-2020. Ранее он возглавлял греческие ПАОК и "Панатинакиос", а также сборную Кипра.

Сборная Греции набрала 6 очков в 4-х матчах Лиги наций и практически лишилась шансов на выход в лигу В этого турнира. Первое место занимает команда Финляндии с 12-ю очками.