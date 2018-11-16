Скауты "Барселоны" следят за Георгием Чакветадзе

"Барселона" проявляет интерес к грузинскому полузащитнику "Гента" Георгию Чакветадзе, сообщает Sport.es. Представители испанского клуба просматривали 19-летнего грузинского футболиста на матче Лиги наций против сборной Андорры (1:1).

Чакветадзе открыл счет на 9-й минуте встречи Грузия - Андорра. Спортсмен провел на поле полный матч.

В текущем сезоне Чакветадзе сыграл в 20 матчах за "Гент" во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи. За сборную Грузии 19-летний полузащитник сыграл шесть матчей и забил четыре мяча.