Швед Хамрен возглавил сборную Исландии

Новым главным тренером сборной Исландии стал шведский специалист Эрик Хамрен, сообщает официальный сайт местной федерации футбола. Его контракт рассчитан на два года.

61-летний специалист ранее сборную Швеции, "Русенборг", АИК, "Ольборг", Эргрюте" и другие команды. Двукратный чемпион Норвегии, трехкратный победитель Кубка Швеции, обладатель Суперкубка Швеции.

До этого пост главного тренера сборной Исландии покинул Хеймир Хадльгримссон. Под его руководством команда пробилась на ЧМ-2018, где не смогла выйти из группы.