13:18 | Футбол — Лига наций

Швеция - Россия. Выйдет ли Заболотный в "старте"? Загадочный мем от "Зенита"

Обсудить
0

"Зенит" в англоязычном аккаунте в Инстаграме опубликовал шуточное фото перед матчем группового турнира Лиги наций B Швеция - Россия.

"Черчесов объявляет стартовый состав сборной России". "Твиттеры zenit_spb и fczenit_en шепчут выпустить Заболотного", - говорится в подписи к мему.

 

Антон Заболотный провел за сборную России 8 матчей и забил 1 гол. 

Матч Швеция - Россия состоится сегодня, начало - в 22.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Россия в случае победы или ничьей выйдет в элитный дивизион Лиги наций. Поражение россиян выведет в Лигу наций A Швецию.

Опрос

Как закончится матч Лиги наций Швеция - Россия?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия в ноябре-2018 против Швеции и Германии
Материалы других СМИ
Загрузка...