Швеция - Россия. Выйдет ли Заболотный в "старте"? Загадочный мем от "Зенита"

"Зенит" в англоязычном аккаунте в Инстаграме опубликовал шуточное фото перед матчем группового турнира Лиги наций B Швеция - Россия.

"Черчесов объявляет стартовый состав сборной России". "Твиттеры zenit_spb и fczenit_en шепчут выпустить Заболотного", - говорится в подписи к мему.

Антон Заболотный провел за сборную России 8 матчей и забил 1 гол.

Матч Швеция - Россия состоится сегодня, начало - в 22.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Россия в случае победы или ничьей выйдет в элитный дивизион Лиги наций. Поражение россиян выведет в Лигу наций A Швецию.