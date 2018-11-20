Швеция – Россия. Победный прогноз Непомнящего

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча Лиги наций, в котором сборная России сыграет в гостях со Швецией.

Чтобы занять первое место в группе 2 лиги В, россиянам нужно свести встречу как минимум вничью: у команды Станислава Черчесова 7 очков, у скандинавов, не уступивших нам в Калининграде – 4, у завершившей выступление Турции – 3.

– Результат товарищеского матча с Германией не может не настораживать. Как думаете, игра со шведами получится лучше? – вопрос Непомнящему.

– Я оптимистично настроен. Немцы сильнее шведов, а состав нашей сборной будет ближе к оптимальному. Есть информация, что Дзюба готов выйти на поле. Если выступим в свою силу, то, как минимум, не потерпим поражение. Хотя на ничью играть нам нельзя – чревато неприятностями.

– Как поступить с обороной, учитывая, что ничья устраивает – выставить пять защитников или четыре?

– Не думаю, что Россия выберет расстановку с пятью защитниками. Тем более есть потери из-за травм. Меня больше беспокоят наши фланги. Очень хорошо видно, что в центральной нет такого же второго игрока, как Джикия, но там ребята справятся, а вот на краях… Там нужна контратакующая игра, чтобы ловить шведов на их активности в атаке.

– Как считаете – встреча в Сольне получится результативной?

– Сомневаюсь. Не увидим много голов – россияне победят со счетом 1:0. (Елена Григорьевская)

Швеция – Россия: трансляция

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