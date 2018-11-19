Швеция - Россия: на матч продано более 22 тысяч билетов

Более 22 тысяч билетов продано на заключительный матч группового этапа Лиги наций между Швецией и Россией. Игра состоится в Стокгольме 20 ноября.
- На данный момент реализовано чуть более 22 тысяч билетов на заключительный матч группового этапа Лиги наций между командами Швеции и России, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы Шведского футбольного союза. - Для российских болельщиков будет организован специальный гостевой сектор.
Отметим, что вместимость стадиона "Френдс-Арена", на котором состоится матч, составляет около 50 тысяч зрителей.
Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на 2-й строчке.
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