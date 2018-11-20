12:00 | Футбол — Лига наций

Шунин с сосисками, Гильерме в тренажерном зале. Видео распорядка дня сборной России

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Пресс-служба РФС опубликовала видеоролик с распорядком дня футболистов сборной России. Главным героем сюжета стал голкипер Антон Шунин.

31-летний футболист показал столовую, где питаются игроки. Вратарь считает, что качественные сосиски не являются вредной едой.

Голкипер признался, что Маринату Гильерме проводит много времени в тренажерном зале.

Сегодня сборная России сыграет против Швеции в рамках турнира Лиги наций, начало – в 22:45 (мск).

 

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