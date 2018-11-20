Шунин с сосисками, Гильерме в тренажерном зале. Видео распорядка дня сборной России

Пресс-служба РФС опубликовала видеоролик с распорядком дня футболистов сборной России. Главным героем сюжета стал голкипер Антон Шунин.
31-летний футболист показал столовую, где питаются игроки. Вратарь считает, что качественные сосиски не являются вредной едой.
Голкипер признался, что Маринату Гильерме проводит много времени в тренажерном зале.
Сегодня сборная России сыграет против Швеции в рамках турнира Лиги наций, начало – в 22:45 (мск).
📹 | Как проходит обычный день игрока @TeamRussia на сборах? Об этом расскажет вратарь Антон Шунин!– Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.
О режиме дня, предпочтениях в еде, изнанке тренировочного процесса и постоянных перелётах - в нашем видео!
Полная версия + конкурс - на нашем ютуб-канале ⬇️https://t.co/MKC1h7k2Xv pic.twitter.com/UO0LPYn1cD
Опрос
Как закончится матч Лиги наций Швеция - Россия?
Загрузка...