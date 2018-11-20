Шунин с сосисками, Гильерме в тренажерном зале. Видео распорядка дня сборной России

📹 | Как проходит обычный день игрока @TeamRussia на сборах? Об этом расскажет вратарь Антон Шунин!

О режиме дня, предпочтениях в еде, изнанке тренировочного процесса и постоянных перелётах - в нашем видео!

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