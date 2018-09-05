Шовковский вошел в штаб сборной Украины после ухода Рианчо в "Спартак"

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский вошел в штаб национальной команды, подписав двухлетний контракт. 43-летний экс-голкипер сообщил, что получил приглашение поработать с Андреем Шевченко после того, как сборную ради работы в "Спартаке" покинул Рауль Рианчо.

– Мы начинаем новый турнир, в котором хотим достичь максимальных результатов, – цитирует Tribuna.com Шовковского. – Надеюсь, смогу помочь футболистам своим опытом.

Есть контракт на весь отборочный цикл. В связи с этим некорректный вопрос о сроке моего контракта.

Сложных переговоров не было, но после ухода Рауля Рианчо мне поступило предложение войти в тренерский штаб национальной сборной. Нельзя сказать, что меня нужно было уговаривать, но я взял время на размышление. Нам комфортно работать вместе с Шевченко.

Все мои мысли связаны с тем, чтобы быть максимально полезным сборной Украины.

Сборная Украины завтра, 6 сентября, проведет первый матч в Лиге наций. Ее соперником станет Чехия. Также в группе с командой Шевченко выступает Словакия.