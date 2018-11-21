Шотландия обыграла Израиль и завоевала путевку в дивизион В Лиги наций

Сборная Шотландии обыграла Израиль в матче Лиги наций - 3:2. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий "Селтика" Джеймс Форрест.

Шотландцы вместе с победой завоевали первое место в своей группе. Команда в следующем сезоне Лиги наций будет выступать в дивизионе В.

Лига наций C

Группа 1

Шотландия - Израиль - 3:2 (2:1)

Голы: Каяль, 9 (0:1). Форрест, 34 (1:1). Форрест, 43 (2:1). Форрест, 64 (3:1). Захави, 75 (3:2).

Шотландия: А.Макгрегор, Робертсон, Патерсон, Бейтс, Маккенна, Форрест, Армстронг (Шинни, 76), Фрэйзер, К.Макгрегор, Кристи (Филлипс, 76), Флетчер (Мактоминэй, 87).

Израиль: Харуш, Тавата (Хемед, 85), Бен Харуш, Даса, Таа (Коэн, 67), Натхо, Захави, Каяль, Йеини, Перец (Саба, 73), Даббур.

Предупреждения: К.Макгрегор, 40. Таа, 52. Перец, 70. Бен Харуш, 86. Филлипс, 89.

Судья: Вельц (Германия).

20 ноября. Глазго. Стадион "Hampden Park".