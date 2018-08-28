Шейдаев вызван в сборную Азербайджана на матчи Лиги наций

"Крылья Советов" на официальном сайте сообщили, что нападающий команды Рамиль Шейдаев вызван в сборную Азербайджана на матчи первого в истории розыгрыша Лиги наций. Соперниками команды будут сборные Косова и Мальты.
Как отмечает пресс-служба самарцев, планируется отъезд игрока в сборную на период с 28 августа по 11 сентября.
Напомим, в период с 2011 по 2016 годы Шейдаев выступал за сборные России разных возрастов. В сентябре 2016 года он провел первый матч за Азербайджан.
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Сборная Азербайджана
- Сборная Мальты
- Лига наций
- Рамиль Шейдаев
- Сборная Косова (футбол)