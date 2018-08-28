Шейдаев вызван в сборную Азербайджана на матчи Лиги наций

"Крылья Советов" на официальном сайте сообщили, что нападающий команды Рамиль Шейдаев вызван в сборную Азербайджана на матчи первого в истории розыгрыша Лиги наций. Соперниками команды будут сборные Косова и Мальты.

Как отмечает пресс-служба самарцев, планируется отъезд игрока в сборную на период с 28 августа по 11 сентября.

Напомим, в период с 2011 по 2016 годы Шейдаев выступал за сборные России разных возрастов. В сентябре 2016 года он провел первый матч за Азербайджан.