Шевченко попал в драку между украинскими фанатами и чешской полицией

После завершения матча Лиги наций Чехия - Украина (1:2) между болельщиками гостей и местной полицией вспыхнула драка, сообщает "Обозреватель". После финального свистка украинские фанаты пытались прорваться на поле, но были остановлены органами правопорядка с применением силы.

Полиция задержала нескольких человек, другие фанаты пытались вернуться на сектор и сломали несколько кресел. В конфликт вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он пытался успокоить болельщиков и попал под горячую руку одного из полицейских.

- Давайте не драматизировать ситуацию, со мной все нормально, - заявил Шевченко. - Я думаю, что изначально кто-то просто упал за заграждения, а полиция среагировала, я тоже их понимаю. Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. Здесь нет ничьей вины, так случилось. Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо.