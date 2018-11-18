21:53 | Футбол — Лига наций

Северная Ирландия проиграла Австрии и вылетела в дивизион С

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Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию в гостевом матче группового этапа Лиги наций (2:1). Победный гол на 90-й минуте забил полузащитник Валентино Лазаро

Северная Ирландия вылетела в дивизион С. Австрия заняла второе место в группе 3 Лиги B.

Лига наций B 

Группа 3 

Северная Ирландия - Австрия - 1:2 (0:0)

Голы: Шлагер, 49 (0:1). К.Эванс, 57 (1:1). Лазаро, 90+3 (1:2). 

Северная Ирландия: Карсон, Дж.Эванс, Маколи, Смит, Дэйвис, К.Эванс (Макнэйр, 88), Даллас, Сэвилл, Джонс, Макгинн (Лафферти, 74), Бойс (Уайт, 74).

Австрия: Линднер, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Ильзанкер (Жуль, 46), Лазаро, Шлагер, Грегорич (Арнаутович, 71).

Предупреждения: Баумгартлингер, 53. Маколи, 79. Алаба, 79. 

Судья: Лардо (Бельгия).

18 ноября. Белфаст. Стадион "Windsor Park".

Северная Ирландия - Австрия

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