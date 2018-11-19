22:54 | Футбол — Лига наций

Сергей Сироткин: "Хочется ясности. Неприятно читать последние новости"

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Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин сказал, что ему не нравится неопределенность сего будущим

– Перед последним этапом вам в голову наверняка лезут мысли о будущем. Как абстрагируетесь от них?

– Конечно, прямо сейчас, сидя здесь, мне хочется ясности. Совсем неприятно читать последние новости и смотреть на происходящее. Но ты садишься за руль и погружаешься в процесс пилотирования. Просто настолько глобально уходишь в свой мир, что любые проблемы исчезают, и вся остальная жизнь как будто перестает существовать (Евгений Белоусов).

Полная версия интервью - здесь.

Все о "Формуле-1" - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/formula1/reviews/sergey-sirotkin-formula-1-gonschik-kontrakt-poslednie-novosti-1480968/

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