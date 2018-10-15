Сергей Прядкин: "Сборная России нацелена только на выход в финальную часть Лиги наций"

Глава РПЛ Сергей Прядкин отметил, что результаты сборной России в групповом турнире Лиги наций закономерны. Команда Станислава Черчесова набрала 7 очков в 3-х матчах и лидирует в своей группе.

- Сборная показывает очень приличный результат на групповом этапе Лиги наций, - приводят "Известия" слова Прядкина. - Руководство, тренерский штаб и сами игроки стремятся только к выходу в финальную часть этого турнира. Результаты нашей команды закономерны и заслуженны.

Идет плановая работа тренерского штаба, и это правильно. Это началось еще во время прошлого сбора, тогда команда по сравнению с составом на чемпионате мира обновилась фактически наполовину. Сейчас идет продолжение начатой работы, и это вполне естественно.