Сергей Прядкин: "Сборная России нацелена только на выход в финальную часть Лиги наций"

Глава РПЛ Сергей Прядкин отметил, что результаты сборной России в групповом турнире Лиги наций закономерны. Команда Станислава Черчесова набрала 7 очков в 3-х матчах и лидирует в своей группе.
- Сборная показывает очень приличный результат на групповом этапе Лиги наций, - приводят "Известия" слова Прядкина. - Руководство, тренерский штаб и сами игроки стремятся только к выходу в финальную часть этого турнира. Результаты нашей команды закономерны и заслуженны.
Идет плановая работа тренерского штаба, и это правильно. Это началось еще во время прошлого сбора, тогда команда по сравнению с составом на чемпионате мира обновилась фактически наполовину. Сейчас идет продолжение начатой работы, и это вполне естественно.
Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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