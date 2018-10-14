Сербия в большинстве не смогла обыграть Румынию, Тадич не реализовал пенальти

Сборная Румынии сыграла вничью со сборной Сербии (0:0) в матч группового турнира Лиги наций в дивизионе С.

В концовке первого тайма у хозяев красную карточку получил Габриэл Тамаш. Сербы могли открыть счет после этого, но Душан Тадич не реализовал пенальти, ударив выше ворот. В итоге игра закончилась нулевой ничьей.

С восемью очками Сербия лидирует в группе 4. у Румынии шесть очков и вторая позиция.

В следующих матчах Сербия примет Черногорию, а Румыния - Литву.

Лига наций

Дивизион С

Группа 4

4-й тур

Румыния - Сербия - 0:0

Нереализованный пенальти: Тадич, 45+1 (мимо)

Румыния: Тэтэрушану, Тамаш, Сэпунару, Маня, Тошка, Максим (Ротариу, 70), Станчу, Марин, Бэлуцэ, Цукудян (Кешеру, 80), Дрэгуш (Неделчару, 45+3).

Сербия: Райкович, Рукавина, Родич (Милетич, 77), Велькович, Миленкович, Тадич, Лукич, Максимович, Гачинович (Милинкович-Савич, 63), Митрович, Радоньич.

Предупреждения: Максим, 45+4. Родич, 65. Марин, 70. Митрович, 80. Миленкович, 90.

Удаление: Тамаш, 44.

Судья: Блом (Голландия).

14 октября. Бухарест. Стадион "National Arena".

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