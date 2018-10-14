Сербия в большинстве не смогла обыграть Румынию, Тадич не реализовал пенальти

Сборная Румынии сыграла вничью со сборной Сербии (0:0) в матч группового турнира Лиги наций в дивизионе С.
В концовке первого тайма у хозяев красную карточку получил Габриэл Тамаш. Сербы могли открыть счет после этого, но Душан Тадич не реализовал пенальти, ударив выше ворот. В итоге игра закончилась нулевой ничьей.
С восемью очками Сербия лидирует в группе 4. у Румынии шесть очков и вторая позиция.
В следующих матчах Сербия примет Черногорию, а Румыния - Литву.
Лига наций
Дивизион С
Группа 4
4-й тур
Румыния - Сербия - 0:0
Нереализованный пенальти: Тадич, 45+1 (мимо)
Румыния: Тэтэрушану, Тамаш, Сэпунару, Маня, Тошка, Максим (Ротариу, 70), Станчу, Марин, Бэлуцэ, Цукудян (Кешеру, 80), Дрэгуш (Неделчару, 45+3).
Сербия: Райкович, Рукавина, Родич (Милетич, 77), Велькович, Миленкович, Тадич, Лукич, Максимович, Гачинович (Милинкович-Савич, 63), Митрович, Радоньич.
Предупреждения: Максим, 45+4. Родич, 65. Марин, 70. Митрович, 80. Миленкович, 90.
Удаление: Тамаш, 44.
Судья: Блом (Голландия).
14 октября. Бухарест. Стадион "National Arena".
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