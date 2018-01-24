Сербия сыграет с Черногорией и Румынией в дивизионе С Лиги Наций

В швейцарской Лозанне проходит жеребьевка Лиги наций. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года.

Только что завершилась жеребьевка третьего по силе дивизиона турнира – лиги C:

Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.

Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.

Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.

Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.

Четыре победителя групп выйдут во второй дивизион (лигу В), четыре аутсайдера опустятся в четвертый дивизион (лигу D). Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

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