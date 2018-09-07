Сербия победила Литву, Израиль уступил Албании в Лиге наций

Сборная Сербии обыграла команду Литвы со счетом 1:0 в матче Лиги наций C в группе 4. В составе победителей единственный мяч с пенальти забил Душан Тадич в первом тайме. Во втором отрезке встречи футболист не смог реализовать 11-метровый.

В другом матче этой группы Румыния и Черногория сыграли вничью 0:0. Албания победила Израиль со счетом 1:0 в группе 1, единственный мяч забил Таулант Джака.

Лига наций C

Группа 1

Албания – Израиль – 1:0 (0:0)

Гол: Джака, 55.

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Весели (Маврай, 84), Бинаку, Хика, Мемушай, Джака, Баша, Гури (Балай, 46), Гавазай (Пренга, 71).

Израиль: Хаймов, Тавата, Даса, Хабаши, Капилото (Миха, 80), Натхо, Захави (Хемед, 47), Каяль (Соломон, 72), Йеини, Перец, Даббур.

Предупреждения: Баша, 9. Хабаши, 25. Хюсай, 82.

Судья: Кошшои (Венгрия).

7 сентября. Эльбасан. Стадион "Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)".

Группа 4

Литва – Сербия – 0:1 (0:1)

Гол: Тадич, 38 – с пенальти.

Нереализованный пенальти: Тадич, 83 (вратарь)

Литва: Шеткус, Янкаускас, Вайткунас, Баравикас, Климавичюс, Вербицкас (Шярнас, 72), Куклис (Андрюшкевичюс, 46), Жулпа, Сливка, Черных, Новиков.

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Родич (Коларов, 77), Велькович, Миленкович, Тадич, Матич (Лукич, 82), Живкович, Костич (Радоньич, 90), Максимович, Митрович.

Предупреждения: Родич, 41. Максимович, 49. Новиков, 81.

Судья: Мэдден (Шотландия).

7 сентября. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".

Румыния – Черногория – 0:0

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Кирикеш (Бэлаша, 31), Бензар, Пинтилий (Антон, 73), Кипчу, Максим, Станчу, Митрицэ (Будеску, 68), Банку, Кешеру.

Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Симич, Стойкович, Йовович, Вукчевич, Иванич, Шчекич (Косович, 74), Больевич (Бечирай, 81), Мугоша.

Предупреждения: Мугоша, 37. Больевич, 41. Томашевич, 48. Бэлаша, 55. Пинтилий, 70. Антон, 85.

Удаление: Мугоша, 77.

Судья: Кружляк (Словакия).

7 сентября. Плоешти. Стадион "Ilie Oana".

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