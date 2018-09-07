Сербия победила Литву, Израиль уступил Албании в Лиге наций

Сборная Сербии обыграла команду Литвы со счетом 1:0 в матче Лиги наций C в группе 4. В составе победителей единственный мяч с пенальти забил Душан Тадич в первом тайме. Во втором отрезке встречи футболист не смог реализовать 11-метровый.
В другом матче этой группы Румыния и Черногория сыграли вничью 0:0. Албания победила Израиль со счетом 1:0 в группе 1, единственный мяч забил Таулант Джака.
Лига наций C
Группа 1
Гол: Джака, 55.
Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Весели (Маврай, 84), Бинаку, Хика, Мемушай, Джака, Баша, Гури (Балай, 46), Гавазай (Пренга, 71).
Израиль: Хаймов, Тавата, Даса, Хабаши, Капилото (Миха, 80), Натхо, Захави (Хемед, 47), Каяль (Соломон, 72), Йеини, Перец, Даббур.
Предупреждения: Баша, 9. Хабаши, 25. Хюсай, 82.
Судья: Кошшои (Венгрия).
7 сентября. Эльбасан. Стадион "Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)".
Группа 4
Гол: Тадич, 38 – с пенальти.
Нереализованный пенальти: Тадич, 83 (вратарь)
Литва: Шеткус, Янкаускас, Вайткунас, Баравикас, Климавичюс, Вербицкас (Шярнас, 72), Куклис (Андрюшкевичюс, 46), Жулпа, Сливка, Черных, Новиков.
Сербия: Дмитрович, Рукавина, Родич (Коларов, 77), Велькович, Миленкович, Тадич, Матич (Лукич, 82), Живкович, Костич (Радоньич, 90), Максимович, Митрович.
Предупреждения: Родич, 41. Максимович, 49. Новиков, 81.
Судья: Мэдден (Шотландия).
7 сентября. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".
Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Кирикеш (Бэлаша, 31), Бензар, Пинтилий (Антон, 73), Кипчу, Максим, Станчу, Митрицэ (Будеску, 68), Банку, Кешеру.
Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Симич, Стойкович, Йовович, Вукчевич, Иванич, Шчекич (Косович, 74), Больевич (Бечирай, 81), Мугоша.
Предупреждения: Мугоша, 37. Больевич, 41. Томашевич, 48. Бэлаша, 55. Пинтилий, 70. Антон, 85.
Удаление: Мугоша, 77.
Судья: Кружляк (Словакия).
7 сентября. Плоешти. Стадион "Ilie Oana".