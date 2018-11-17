Сербия обыграла Черногорию

Сборная Сербии победила национальную команду Черногории в матче группового этапа Лиги наций (2:1). Голами у сербов отметились хавбек Адем Ляич и нападающий Александр Митрович.

Сербия набрала 11 очков и закрепилась на 1-м месте в группе 4 Лиги С. Черногория с 7 баллами располагается на 2-й строчке.

Лига наций C

Группа 4

Сербия - Черногория - 2:1 (2:0)

Голы: Ляич, 30 (1:0). Митрович, 32 (2:0). Мугоша, 70 (2:1).

Нереализованный пенальти: Митрович, 38 (мимо)

Сербия: Райкович, Коларов, Рукавина, Велькович, Миленкович, Тадич, Ляич (Радоньич, 90), Матич, Максимович, Гачинович (Лукич, 71), Митрович (Йович, 83).

Черногория: Петкович, Симич, Вешович, Марушич, Копитович, Косович, Йовович, Иванич, Шчекич (Больевич, 46), Янкович (Джорджевич, 82), Мугоша.

Предупреждения: Мугоша, 5. Симич, 36. Копитович, 47. Гачинович, 61. Янкович, 75. Матич, 88.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

17 ноября. Белград. Стадион "Райко Митич".

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