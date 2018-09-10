Сербия и Румыния сыграли вничью при судействе Безбородова

Сербия и Румыния сыграли вничью в группе 4 Лиги наций C - 2:2. В составе сербов 90 минут провел защитник "Краснодара" Урош Спаич. В составе румынов полный матч отыграл хавбек "Крыльев Советов" Паул Антон. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

В другой встрече группы Черногория одолела Литву - 2:0. За черногорцев все 90 минут отыграли экс-защитник "Ростова" Марко Симич и бывший форвард "Динамо" Фатош Бечирай. В составе Литвы вышел действующий форвард бело-голубых Федор Черных, а также экс-хавбек дубля "Зенита" Овидиус Вербицкас.

В группе 1 Шотландия обыграла Албанию - 2:0.

Лига наций C

Группа 4

Сербия - Румыния - 2:2 (1:0)

Голы: Митрович, 26 (1:0). Станчу, 48 - с пенальти (1:1). Митрович, 63 (2:1). Цукудян, 68 (2:2).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Рукавина, Спаич, Велькович, Тадич, Ляич (Прийович, 77), Лукич (Матич, 71), Милинкович-Савич (Костич, 64), Максимович, Митрович.

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Маня, Бэлаша, Кипчу (Ротариу, 90+3), Станчу, Антон, Марин, Банку, Цукудян (Кешеру, 82), Дрэгуш (Митрицэ, 60).

Предупреждения: Кипчу, 42. Коларов, 47. Тэтэрушану, 85.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

10 сентября. Белград. Стадион "FK Partizan".

Черногория - Литва - 2:0 (2:0)

Голы: Савич, 34 - с пенальти (1:0). Янкович, 35 (2:0).

Черногория: Петкович, Томашевич, Савич (Копитович, 80), Симич, Стойкович, Косович, Йовович, Вукчевич (Шчекич, 72), Иванич, Янкович (Больевич, 87), Бечирай.

Литва: Шеткус, Вайткунас, Климавичюс, Леймонас (Боровский, 46), Вербицкас (Куклис, 46), Жулпа, Сливка, Ласицкас (Шярнас, 62), Воробьев, Черных, Новиков.

Предупреждения: Вукчевич, 14. Янкович, 38. Вайткунас, 52. Ласицкас, 54. Воробьев, 79.

Судья: Кехлет (Дания).

10 сентября. Подгорица. Стадион "Градски".

Группа 1

Шотландия - Албания - 2:0 (0:0)

Голы: Джимсити, 47 - в свои ворота (1:0). Нейсмит, 68 (2:0).

Шотландия: А.Макгрегор, Малгрю, Робертсон, Тирни, О`Доннел, Сауттар, Макдональд (Армстронг, 46), К.Макгрегор (Мактоминэй, 79), Макгинн, Нейсмит, Расселл (Гриффитс, 70).

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Весели (Михай, 90+1), Бинаку, Мемушай, Джака, Лиляй, Ндой (Манай, 66), Балай, Гавазай (Пренга, 46).

Предупреждения: Сауттар, 16. Макдональд, 18. Ндой, 64. Пренга, 80. Мемушай, 90+3.

Судья: Юг (Словения).

10 сентября. Глазго. Стадион "Hampden Park".

Таблица Лиги наций