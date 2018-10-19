Семь игроков сборной Словакии оштрафованы за визит в ночной клуб после матча с Чехией

Семь игроков сборной Словакии оштрафованы, сообщает официальный сайт словацкого футбольного союза. Футболисты наказаны за то, что после поражения в матче Лиги наций против сборной Чехии (1:2) они зашли в ночной клуб.

Наказаны были вратари Мартин Дубравка и Михал Шулла, защитники Милан Шкриньяр, Любомир Шатка и Норберт Дьембер, полузащитники Владимир Вайсс и Станислав Лоботка. Провинившиеся футболисты принесли свои извинения. При этом Шулла заявил, что не вся информация в СМИ об этом случае соответствует действительности.

Если в дальнейшем указанные игроки будут вызываться в национальную команду, они будут лишены премиальных.

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