Сборная Украины отказалась заселяться в отель "Москва" в Чехии перед матчем в Лиге Наций

Стало известно, как сборная Украины будет готовиться к матчу Лиги Наций против команды Чехии, который пройдет 6 сентября в Угерске-Градиште. Начало - 21.45 по московскому времени.

Как сообщает издание "Команда 1", подопечные Андрея Шевченко вылетят в Чехию 5 сентября, причем маршрут будет не самый простой. Сборная Украины прилетает в Брно, а оттуда, преодолев 100 километров на автобусе, отправится в Злин.

Там команда Шевченко расквартируется в двух отелях. Чехи предлагали украинцам поселиться в одной большой гостинице под название "Москва", но те отказались. Сам матч пройдет в небольшом городке Угерске-Градиште, что в 30-ти километрах от Злина.